الشرطة الاتحادية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين.. والعفو الدولية: إغلاق الطرق جزئيا بشكل سلمي يعد شكلا مشروعا

قالت منظمة العفو الدولية، إنه من حق كل عراقي أن يكون لديه الحرية بالاحتجاج بسلام ومن واجب قوات الأمن العراقية حماية هذا الحق.

وأكدت المنظمة، أن إغلاق الطرقات جزئيا بشكل سلمي يعد شكلا مشروعا للتجمع السلمي وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت أنه "لا يمكن فرض قيود على الحق في حرية التجمع السلمي إلا عندما يكون ذلك ضروريا مثل فتح طريق للوصول إلى المستشفيات".

يأتي ذلك بعد أن عمد المحتجون العراقيون بدءا من الأحد إلى قطع الطرق الرئيسية والجسور بالإطارات المشتعلة، مع نهاية مهلة كانوا قد حددوها للسلطات والأحزاب السياسية لتنفيذ مطالبهم وتكليف شخص مستقل بتشكيل الحكومة المقبلة ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

لكن قوات الأمن استخدمت العنف ضد المتظاهرين وأطلقت الذخيرة الحية لفتح الطرق.

وأظهرت مقاطع فيديو وثقها ناشطون، عناصر من الشرطة الاتحادية وهي تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين.

من جانبها، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الحكومة إلى القيام بواجبها في حماية المتظاهرين السلميين، بعد استخدام القوات الأمنية العنف في مواجهة الاحتجاجات في بغداد والمحافظات الجنوبية، الاثنين.

وأكد عضو المفوضية علي البياني، استشهاد ثلاثة متظاهرين الاثنين وآخر الأحد، وقال "للأسف الشديد، بدلا من أن تقابل مظاهرات انتهاء المهلة بتحقيق المطالب التي طالب بها المتظاهرون، قوبلت مرة أخرى باستخدام العنف ضد المتظاهرين في بغداد والمحافظات الأخرى".

وأشار البياتي إلى حصول "كثير من الاحتجاز التعسفي للنشطاء المتظاهرين بدون مذكرات إلقاء قبض خلال مظاهرات اليوم".

ويشهد العراق شللاً سياسياً منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي مطلع كانون الأول . وما تزال الكتل السياسية غير قادرة على التوافق على شخصية بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء المهل الدستورية.

من ناحية أخرى، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، أنها لم تصدر أي قرار بخصوص خروج أو بقاء القوات الأجنبية.