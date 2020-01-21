بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 21 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 08:09 ص

بعثة أوروبية لمراقبة الملاحة في مضيق هرمز

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ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان،  أن  ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال  قدمت دعما سياسيا لإنشاء مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز.

وأورد البيان الذي نشرته الوزارة أن الدول الثماني، ترحب بكافة المساهمات العملانية التي أعلنت عنها الدنمارك وفرنسا واليونان وهولندا لمساندة هذه الجهود وترحب بالتعهدات الجديدة في الأيام المقبلة.

وبررت الدول قرارها بانعدام الاستقرار الحالي في منطقة أساسية للسلام العالمي.

وذكرت بانعدام متزايد للاستقرار والأمن في 2019 ترجم بعدة حوادث بحرية وغير بحرية في الخليج ومضيق هرمز نتيجة تأجيج التوتر الاقليمي.

وتابع البيان: أن هذا الوضع يمس بحرية الملاحة وأمن السفن والطواقم الأوروبية والأجنبية منذ أشهر. كما يؤثر على المبادلات التجارية وامدادات الطاقة ما قد يكون له انعكاسات اقتصادية في العالم أجمع.

وفي إطار الاحترام التام للقانون الدولي خصوصا معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار ستؤمن مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز بشكل ملموس مراقبة أكبر للأوضاع البحرية من خلال نشر وسائل مراقبة بحرية اضافية في الخليج وبحر العرب.

وأوضح البيان أن دولة الإمارات ستستقبل على أراضيها المقر العام للمهمة.

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أخر تعديل: الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2020 08:13 ص
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