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الإثنين, 20 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 04:31 م

لخرقه الدستور.. المحكمة الاتحادية تقبل دعوى مقدمة ضد رئيس الجمهورية برهم صالح

برهم-صالح

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن قبول الدعوى المقدمة من الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح.

أقام الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح , صباح اليوم الاثنين امام المحكمة الاتحادية العليا على خلفية انتهاكه وخرقه للدستور وفشله في تكليف رئيس وزراء اخر بديلا عن رئيس الوزراء المستقيل ضمن المدة الدستورية المنصوص عليها في المواد ( 76/اولا ) و ( 81 ) و (61/د ) .

و قال أحد أعضاء الملتقى، إن هذه الخطوة تعد اولى الخطوات التصعيدية ضمن الاطر القانونية السلمية التي يعتمدها الملتقى في دعم المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين وفاء لدماء الشهداء والتضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون في معركة الاصلاح الكبرى بعد انتصاره في معركته الاولى ضد عصابات داعش وحواضنهم .

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