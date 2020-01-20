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الإثنين, 20 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 04:06 م

متظاهرو الناصرية: انتهت المهلة ولم يستجب البرلمان وحكومة الفساد.. انتظروا تحركنا

تظاهرات

أصدر متظاهرو الناصرية، اليوم الاثنين، بيانا بعد انتهاء مهلتهم التي أعطوها للحكومة لتنفيذ مطالبهم.

وفيما يلي نص البيان:

"مهلة الناصرية مهلة وطن .. قضية وطن"
انتهت المهلة ولم يستجب البرلمان وحكومة الفساد لأي من المطالب .. طلبنا فقط أكمال قانون الانتخابات ورفعه للمصادقة من قبل رئيس الجمهورية .. طلبنا تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة .. وطلبنا ترشيح رئيس وزراء مستقل تنتهي ولايته بانتهاء الفترة المؤقتة لحكومته ولا يرشح مستقبلا لأي منصب .. طلبنا وطن ..

غدا وحسب ما قرر المتظاهرون في ساحة الحبوبي أن شاء الله سيكون هناك قطع جزئي مستمر للطريق الدولي .. جزئي بمعنى أن هناك سيارات تعبر وأخرى مشمولة بالقطع ..وهذا حسب تعريف منظمة العفو الدولية للتظاهر السلمي عن طريق القطع الجزئي للطرق . ومستمر حتى تحقيق المطالب.. الشباب لن يحرقوا إطارات ولن يخربوا شيئا  .. لن يكون هناك الا علم العراق واللافتات وصور الشهداء  .. نحن لن نحتك بأحد ونتمنى أن القوات الأمنية لا تحتك بنا ونطالب السيد قائد عمليات الرافدين والسيد قائد شرطة ذي قار بتوفير الحماية الأمنية المطلوبة للمتظاهرين السلميين ..

السيارات اللي تعبر ( غير مشمولة بالقطع )
اللي عنده جنازة
اللي عنده مريض أو حالة طارئة
كل المسافرين بسياراتهم الخاصة أو تكسي
الشاحنات التي تحمل الطحين
الشاحنات التي تحمل الخضراوات مثل الطماطم والفاكهة
الشاحنات التي تحمل مواد غذائية
الشاحنات التي تحمل الدجاج الحي
الشاحنات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية واللقاحات
ما عدا هذا يشملهم القطع ..
هذه قضية وطن ومستقبل وطن ..
أطلب من كل الشباب الواعي السلميين الألتزام التام بالسلمية وتوجيهات مرجعيتنا الرشيدة وأظهار أعلى درجات ضبط النفس... الناصرية مدينة الحرف الأول .. مدينة الحضارة.. علينا جميعا مسؤولية عظيمة لإظهار اعتصامنا السلمي بأفضل وجه مما يدل على مستوى الوعي .. نحن جميعا خرجنا من أجل وطن ومستقبل وطن.. نحن أبناء هذا الوطن .. ولاءنا للعراق وشعب العراق فقط".

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أخر تعديل: الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 04:08 م
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