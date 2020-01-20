ضبط كمية من الادوية البشرية مخالفة للضوابط في كمرك مطار النجف



ضبطت السلطة الكمركية في مطار النجف ادوية بشرية مخالفة للتعليمات و الضوابط .



واوضح بيان للهيئة " ان الادوية البشرية وردت في امتعة المسافرين في محاولة لإدخالها عبر صالات القدوم بدون موافقات رسمية ".



ف.ا