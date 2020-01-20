ضبط كمية من الادوية البشرية مخالفة للضوابط في كمرك مطار النجف

ضبطت السلطة الكمركية في مطار النجف ادوية بشرية مخالفة للتعليمات و الضوابط . واوضح بيان للهيئة " ان الادوية البشرية وردت في امتعة المسافرين في محاولة لإدخالها عبر صالات القدوم بدون موافقات رسمية ". ف.ا Copy أخبار متعلقة ضبط ادوية بشرية دون موافقات رسمية في كمرك سفوان الحدودي كمرك مطار بغداد يتلف اغلفة ادوية بشرية تستخدم في الغش التجاري ضبط 18 حاوية بداخلها سيارات دون الموديل معدة للتهريب في ميناء ام قصر الجنوبي ضبط 507 علبه اعشاب طبية معدة للتهريب في كمرك مطار النجف ضبط ادوية ومواد طبية مخالفة للضوابط مع مسافر أجنبي في كمرك مطار البصرة ضبط مواد مخالفة للضوابط في مطار النجف