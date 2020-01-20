هيئة النزاهة الاتحادية تعلن استقدام نائب سابق ومديري شركتين اهليَّتين للمقاولات



اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور امر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين للدورة السابقة على خلفية عدم تسوية سلفة تشغيلية تصل إلى قرابة ستة مليارات دينار.



واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ، الى ان محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة، إضافة إلى المديرين المفوضين لاثنتين من شركات المقاولات العامة؛ لضلوع المتهمين الثلاثة بعدم تسوية السلفة التشغيلية المسحوبة من قبلهم لمشروع إنشاء طريق (الدور – العلم – الفتحة) المتلكئ ، البالغة 5 مليارات و775 مليون دينار " .



ف.ا