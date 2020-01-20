الحكومة: فتح الخضراء أمام سير المركبات محدّد بساعات





باشرت السلطات الحكومية بفتح المنطقة الخضراء امام حركة سير المركبات بساعات محددة وخلال اوقات بدء وانتهاء الدوام الرسمي.



وقال الفريق محمد حميد البياتي سكرتير رئيس الوزراء في تصريح انه تم تحديد ساعات فتح المنطقة الخضراء امام حركة سير المركبات ، اذ سيكون يوميا من الساعة السادسة صباحا ولغاية العاشرة صباحا ومن الثانية ظهرا وحتى الخامسة مساء.



واضاف ان هذا الاجراء سيستمر لحين فتح المنطقة بالكامل امام حركة السير.



وكانت الحكومة قد اغلقت المنطقة التي تضم مقار حكومية والسفارة الأمريكية، بعدما أعيد فتحها في حزيران العام الماضي بسبب التظاهرات التي انطلقت في بغداد مطلع تشرين اول الماضي.

ف.ا