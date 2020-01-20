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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 03:31 م

الحكومة: فتح الخضراء أمام سير المركبات محدّد بساعات

المنطقة الخضراء

 
 
باشرت السلطات الحكومية بفتح المنطقة الخضراء امام حركة سير المركبات بساعات محددة وخلال اوقات بدء وانتهاء الدوام الرسمي.

وقال الفريق محمد حميد البياتي سكرتير رئيس الوزراء في تصريح انه تم تحديد ساعات فتح المنطقة الخضراء امام حركة سير المركبات ،  اذ سيكون يوميا من الساعة السادسة صباحا ولغاية العاشرة صباحا ومن الثانية ظهرا وحتى الخامسة مساء.

واضاف ان هذا الاجراء سيستمر لحين فتح المنطقة بالكامل امام حركة السير.

وكانت الحكومة قد اغلقت المنطقة التي تضم مقار حكومية والسفارة الأمريكية،  بعدما أعيد فتحها في حزيران العام الماضي بسبب التظاهرات  التي انطلقت في بغداد مطلع تشرين اول الماضي.

 

ف.ا

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