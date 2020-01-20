خبير : موازنة خاوية لا تلبّي الطموح وتأخيرها يضر بالمواطن ويؤثر في حركة السوق



رأى الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان تأخير اقرار الموازنة يضر بالمواطن ويؤثر على حركة السوق نتيجة توقف المشاريع المتلكئة منذ سنوات ، مشيرا الى ان الموازنة الحالية لا تختلف عن سابقاتها من الموازنات وانها خاوية من فرص العمل والمشاريع الخدمية الجديدة.



وقال الامين ان عدم اقرار الموازنة يلحق ضررا بالمواطن ويؤثر في حركة السوق بسبب توقف المشاريع الاستمارية وبالتالي سيؤدي لضعف بحركة الاقتصاد والقوة الشرائية الناتجة عن توقف حركة السوق.



واضاف ان الدولة ستعمل وفق واحد الى 12 في ما يخص تغطية رواتب الموظفين والاحتياجات الضرورية الخاصة بالنفقات التشغيلية مبينا ان هذه الموازنة لا تختلف عن سابقاتها لانها خاوية من المشاريع الخدمية اضافة الى عدم تخصيص درجات وظيفية جديدة للخريجين والعاطلين عن العمل بسبب العجز الكبير الذي تشهده الموازنة الحالية.



واكد ان الاوضاع السياسية وما رافقها من حراك شعبي للمطالبة بالحقوق كانت السبب الرئيس وراء تأخير اقرار التشريع ، ونأمل من مجلس النواب ان يأخذ الامر على محمل الجد ومناقشة الموازنة بأسرع ما يمكن لكي تعود حركة السوق واستئناف العمل بالمشاريع المتلكئة منذ سنوات.



ف.ا