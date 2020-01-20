بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 20 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
لخرقه الدستور.. المحكمة الاتحادية تقبل دعوى مقدمة ضد رئيس الجمهورية برهم صالح متظاهرو الناصرية: انتهت المهلة ولم يستجب البرلمان وحكومة الفساد.. انتظروا تحركنا ضبط كمية من الادوية البشرية مخالفة للضوابط في كمرك مطار النجف هيئة النزاهة الاتحادية تعلن استقدام نائب سابق ومديري شركتين اهليَّتين للمقاولات شهيد وأكثر من 70جريحا في بغداد.. ومتظاهرو العراق يتوعدون بأربع خطوات للتصعيد الحكومة: فتح الخضراء أمام سير المركبات محدّد بساعات التميمي تكشف عن السبب الحقيقي لعدم ارسال الحكومة لمسودة الموازنة الاتحادية خبير : موازنة خاوية لا تلبّي الطموح وتأخيرها يضر بالمواطن ويؤثر في حركة السوق عالية نصيف تطالب بتدقيق جولة التراخيص الخامسة وما يتعلق بالحقول النفطية المشتركة بلاسخارت تعرب عن قلقها ازاء استمرار انتهاكات حقوق الانسان بالعراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 03:06 م

عالية نصيف تطالب بتدقيق جولة التراخيص الخامسة وما يتعلق بالحقول النفطية المشتركة

عالية نصيف

طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف هيئة النزاهة والادعاء العام بتدقيق جولة التراخيص الخامسة ، خاصة ما يتعلق بالحقول المشتركة التي يجري سحب النفط منها باستمرار بتواطؤ مع الفاسدين في وزارة النفط.

وقالت في بيان اليوم :" ان عمليات سحب النفط من الحقول المشتركة مستمرة وبشكل مكثف ، وكأن العراق ليس له من يحافظ على ثروات شعبه، وهذا السحب يتم من خلال التنفيذ الأعمى للقرارات الدولية وبتواطؤ مع بعض الفاسدين في وزارة النفط ".

وتساءلت نصيف :" الى متى تستمر سرقة ثروات العراق في وضح النهار؟  الا توجد جهة تأخذ على عاتقها ايقاف هذا النهب لثروات شعب فيه الكثير من الفقراء الذين لايجدون قوت يومهم؟ أين دور الجهات الرقابية تجاه استنزاف الثروة النفطية بأساليب غير مشروعة؟ 

وشددت نصيف على " اهمية تدخل هيئة النزاهة والادعاء العام وتدقيق جولة التراخيص الخامسة ومعرفة كافة حيثيات وتفاصيل الحقول المشتركة ورفع تقرير بشأنها ومحاسبة المتواطئين والمتورطين في هدر ثروات البلد.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
برهم-صالح

لخرقه الدستور.. المحكمة الاتحادية تقبل دعوى مقدمة ضد رئيس الجمهورية برهم صالح 20 كانون الثاني 2020 04:31 م

هيئة-النزاهة

هيئة النزاهة الاتحادية تعلن استقدام نائب سابق ومديري شركتين اهليَّتين للمقاولات 20 كانون الثاني 2020 03:36 م

المنطقة الخضراء

الحكومة: فتح الخضراء أمام سير المركبات محدّد بساعات 20 كانون الثاني 2020 03:31 م

ماجدة-التميمي-1

التميمي تكشف عن السبب الحقيقي لعدم ارسال الحكومة لمسودة الموازنة الاتحادية 20 كانون الثاني 2020 03:22 م

الخبير الاقتصادي ملاذ الامين

خبير : موازنة خاوية لا تلبّي الطموح وتأخيرها يضر بالمواطن ويؤثر في حركة السوق 20 كانون الثاني 2020 03:18 م

جينين هينيس بلاسخارت

بلاسخارت تعرب عن قلقها ازاء استمرار انتهاكات حقوق الانسان بالعراق 20 كانون الثاني 2020 03:02 م

وزارة-الصناعة-والمعادن

عقد شراكة بين الصناعة والقطاع الخاص لانتاج المذيبات 20 كانون الثاني 2020 02:13 م

حسن خلاطي

نائب يكشف عن رفض عبد المهدي طلبا امريكيا لالغاء الاتفاقية مع الصين 20 كانون الثاني 2020 02:10 م

التعليقات