تعنت كويتي يحول دون التحاق المدربين المساعدين لمنتخب اليد



كشف الاتحاد العراقي لكرة اليد، سبب عدم التحاق المدربين المساعدين للمنتخب الوطني كاظم كامل وكاظم ناصر ، بوفد المنتخب في الكويت.



وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا في تصريح صحفي :"ان المدربين كاظم كامل وكاظم ناصر، كانا متواجدين طيلة فترة استعداد المنتخب الوطني وفي كل المعسكرات ولغاية آخر يوم قبل السفر".



واوضح :" ان السبب في عدم التحاقهما، هو عدم اصدار تأشيرة الدخول لهما من قبل الجانب الكويتي ".



واضاف :" ان هذا الامر استدعى تدخل رئيس اتحاد كرة اليد ، ودخول احمد رياض وزير الشباب والرياضة على الخط ، لكن تعنت الجانب الكويتي ، حال دون التحاقهما بالمنتخب".



ف.ا