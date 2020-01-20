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الإثنين, 20 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 02:18 م

تعنت كويتي يحول دون التحاق المدربين المساعدين لمنتخب اليد

الاتتحاد العراقي لكرة اليد

كشف الاتحاد العراقي لكرة اليد، سبب عدم التحاق المدربين المساعدين للمنتخب الوطني كاظم كامل وكاظم ناصر ، بوفد المنتخب في الكويت.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا في تصريح صحفي :"ان المدربين كاظم كامل وكاظم ناصر، كانا متواجدين طيلة فترة استعداد المنتخب الوطني وفي كل المعسكرات ولغاية آخر يوم قبل السفر".

واوضح :" ان السبب في عدم التحاقهما، هو عدم اصدار تأشيرة الدخول لهما من قبل الجانب الكويتي ".

واضاف :" ان هذا الامر استدعى تدخل رئيس اتحاد كرة اليد ، ودخول  احمد رياض وزير الشباب والرياضة على الخط ، لكن تعنت الجانب الكويتي ، حال دون التحاقهما بالمنتخب".

ف.ا
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