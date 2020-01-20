تعنت كويتي يحول دون التحاق المدربين المساعدين لمنتخب اليد

كشف الاتحاد العراقي لكرة اليد، سبب عدم التحاق المدربين المساعدين للمنتخب الوطني كاظم كامل وكاظم ناصر ، بوفد المنتخب في الكويت.
وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا في تصريح صحفي :"ان المدربين كاظم كامل وكاظم ناصر، كانا متواجدين طيلة فترة استعداد المنتخب الوطني وفي كل المعسكرات ولغاية آخر يوم قبل السفر".
واوضح :" ان السبب في عدم التحاقهما، هو عدم اصدار تأشيرة الدخول لهما من قبل الجانب الكويتي ".
واضاف :" ان هذا الامر استدعى تدخل رئيس اتحاد كرة اليد ، ودخول احمد رياض وزير الشباب والرياضة على الخط ، لكن تعنت الجانب الكويتي ، حال دون التحاقهما بالمنتخب".
ف.ا