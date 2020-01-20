عقد شراكة بين الصناعة والقطاع الخاص لانتاج المذيبات



وقعـت الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية ، التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، عقد شراكة مع احدى شركات القطاع الخاص ، لانشاء مصنع لانتاج المذيبات .



وقـال مدير عام شركة الصناعات البتروكيمياوية عقيل عبد الزهرة في بيان صحفي :" ان الشركة وقعت عقداً للشراكة لانشاء مصنع لانتاج مذيبات عضوية مثل ( مادة الصفوة البيضاء ومادة الزيلين ومادة الثنر والمذيبات الاخرى كافة ) برأسمال يقارب تسعة مليارات وثمانمائة مليون دينار ".



واوضح انه :" سيتم من خلال المشروع ، تدريب وتطوير موظفي البتروكيمياويات لزيادة مستوى الإنتاج وتحسينه من خلال نقل المعرفة الفنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمعتمدة من قبل الشركات العالمية ، كما سيتم توفير المنتجات المحلية بمواصفات دولية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية بقيمة مضافة وبما سيعود بالمنفعة على كلا الجانبين".



ف.ا