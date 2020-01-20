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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 02:13 م

عقد شراكة بين الصناعة والقطاع الخاص لانتاج المذيبات

وزارة-الصناعة-والمعادن

وقعـت الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية ، التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، عقد شراكة مع احدى شركات القطاع الخاص  ، لانشاء  مصنع لانتاج المذيبات .

وقـال مدير عام شركة الصناعات البتروكيمياوية  عقيل عبد الزهرة في بيان  صحفي :" ان  الشركة وقعت عقداً للشراكة لانشاء مصنع لانتاج مذيبات عضوية مثل ( مادة الصفوة البيضاء ومادة الزيلين ومادة الثنر والمذيبات الاخرى كافة ) برأسمال يقارب تسعة مليارات وثمانمائة مليون دينار ".

واوضح انه :" سيتم من خلال المشروع ، تدريب وتطوير موظفي البتروكيمياويات لزيادة مستوى الإنتاج وتحسينه من خلال نقل المعرفة الفنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمعتمدة من قبل الشركات العالمية ، كما سيتم توفير المنتجات المحلية بمواصفات دولية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية بقيمة مضافة وبما سيعود بالمنفعة على كلا الجانبين".

ف.ا
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