نائب يكشف عن رفض عبد المهدي طلبا امريكيا لالغاء الاتفاقية مع الصين

كشف النائب عن تيار الحكمة المعارض حسن خلاطي، عن رفض رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي طلب امريكا الغاء الاتفاقية مع الصين .



وقال خلاطي في تصريح متلفز :" ان امريكا طلبت من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي توكيل محامين لالغاء الاتفاقية الصينية ، وان عبد المهدي رفض ذلك "، لافتا الى :" ان عائدات الاتفاقية الصينية لن تذهب للبنك الفيدرالي الامريكي ".



واضاف :" لاوجود لاعتراضات رسمية على الاتفاقية الصينية لغاية الان " ، لافتا الى انه :" ليس من حق البرلمان رفض الاتفاقية "، دون ان يذكر السند القانوني لذلك .

ف.ا