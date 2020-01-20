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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 02:09 م

خبير قانوني : البرلمان يمكنه تجاوز الحكومة بشأن الموازنة.. في هذه الحالة

حيدر الصوفي

اكد الخبير القانوني حيدر الصوفي ، ان البرلمان قادر على تمرير موازنة 2020 ،  دون ان يتسلمها عن طريق الحكومة .

واوضح الصوفي في تصريح صحفي :" ان  مجلس النواب بامكانه الحصول على مسودة مشروع الموازنة من وزارة المالية، ويعدها كمقترح قانون  ويصوت عليها"، مبينا :"  ان الحكومة مقيدة الصلاحيات ، ولايمكن ان ترسل الموازنة الى البرلمان كونها حكومة تصريف اعمال يومية ".

واضاف :" ان الحكومة مقيدة بصلاحيات وفق الدستور ، وهناك ضغوط يمارسها البرلمان على الحكومة في ما يتعلق بالموازنة ، لكن ذلك لايتيح ولايمنح الحكومة صلاحية ارسال الموازنة كونها حكومة تصريف اعمال، وفي حال خضوعها للضغوط فهي ستخرق الدستور ".

ف.ا

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