خبير قانوني : البرلمان يمكنه تجاوز الحكومة بشأن الموازنة.. في هذه الحالة

اكد الخبير القانوني حيدر الصوفي ، ان البرلمان قادر على تمرير موازنة 2020 ، دون ان يتسلمها عن طريق الحكومة .



واوضح الصوفي في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب بامكانه الحصول على مسودة مشروع الموازنة من وزارة المالية، ويعدها كمقترح قانون ويصوت عليها"، مبينا :" ان الحكومة مقيدة الصلاحيات ، ولايمكن ان ترسل الموازنة الى البرلمان كونها حكومة تصريف اعمال يومية ".



واضاف :" ان الحكومة مقيدة بصلاحيات وفق الدستور ، وهناك ضغوط يمارسها البرلمان على الحكومة في ما يتعلق بالموازنة ، لكن ذلك لايتيح ولايمنح الحكومة صلاحية ارسال الموازنة كونها حكومة تصريف اعمال، وفي حال خضوعها للضغوط فهي ستخرق الدستور ".

ف.ا