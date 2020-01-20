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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 02:03 م

نائب سابق : الجميع يبحث عن مصالحه .. ولا احد يريد الاصلاح !

جاسم محمد جعفر البياتي

اكد النائب السابق جاسم محمد جعفر :" ان الاختلاف بين تحالفي "الفتح" و "سائرون" ، هو الذي يعرقل العملية السياسية ".

وقال جعفر في تصريح صحفي :" ان هناك فرقا كبيرا بين توجهات الفتح ومن معه ، وسائرون ومن تحالف معه، اذ  ان الاخير يحاول المجيء برئيس حكومة بعيد عن الواجهة السياسية، في حين ان الطرف الآخر يريد شخصية ترضى عنها الكتل السياسية من اجل التصويت عليه بالايجاب داخل البرلمان، وبالتالي فان هذا الاختلاف يعرقل العملية السياسية ".

واضاف :" ان المصالح والمنافع يطالب بها الجميع ، ولا احد يدعو للاصلاح  دون البحث عن مصالحه في الحكومات المتعاقبة "، مبينا :" ان تشكيل الحكومة  الحالية جاء بطريقة غير دستورية ولم تشكلها الكتلة الاكبر، وبالتالي فلا احد يمكنه  اليوم تحديد من هي الكتلة الاكبر ".

ف.ا
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