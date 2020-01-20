نجاة صحفي في بغداد من محاولة اغتيال.. وآخر يتلقى تهديداً بالقتل في بابل

أعلن المرصد العراقي للحريات الصحفية، اليوم الاثنين، عن نجاة صحفي في بغداد من محاولة اغتيال، فيما تلقى آخر تهديداً بالقتل في محافظة بابل.

وقال المرصد في بيان، إن "الصحفي الرياضي جواد الخرسان، نجا من محاولة اغتيال الاسبوع الماضي".

ونقل المرصد عن الخرسان قوله" تعرضت في 16 من شهر كانون الثاني الجاري لمحاولة اغتيال بعد عودتي من تسجيل برنامج رياضي قرب داري في مدينة الصدر، وبمجرد وصولي أطلقت علي عدة رصاصات من شخصين على دراجة نارية، ثم لاذا بالفرار لكنهما تسببا بهلع لدى سكان المنطقة الذين ذعروا وهم يراقبون المشهد".

وأضاف "أشك في جهة تضررت من تداعيات مؤتمر أربيل الذي أدى الى استقالة أعضاء اتحاد كرة القدم العراقي، وقد أبلغ الشرطة بالحادث".

وأشار إلى أن مراسل قناة "الأيام" في محافظة بابل، منذر الجبوري "تلقى تهديدا بالقتل بعد عودته من تغطية تظاهرة في الحلة قبل أسبوعين، وفي يوم 15 من كانون الثاني الجاري ذكر الجبوري انه اثناء عودته الى البيت من ساحة التظاهر في الساعة العاشرة والنصف مساء طاردته عجلة سوداء نوع (سوناتا) في محاولة للتسبب بحادث مروري وتعقبته لمسافة طويلة".

واضاف "وبعد تدخل المارة من أصحاب العجلات لاذ من فيها بالفرار متجهين الى محافظة الديوانية، وقد لجأ الجبوري الى القضاء".

وأكد الجبوري تلقيه تهديدات متعاقبة من جهات مجهولة وصلت إلى العديد من الصحفيين.