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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 11:32 ص

إسرائيل تبدأ بتركيب أجهزة استشعار على طول الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء عمليات حفر على طول حدوده مع لبنان لتركيب أجهزة استشعار بعد عام على تدمير أنفاق اتهمت الدولة العبرية حزب الله بحفرها على طول الحدود بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس للصحافيين "ننشر نظاما دفاعيا على الأرض "…" في مواقع مختلفة على طول الحدود".

وبحسب كونريكوس ستبدأ أعمال الحفر في بلدة مسجاف عام لرصد الأنفاق لنشر تكنولوجيا كشف الضوضاء الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد عام على إكمال إسرائيل عملية لتدمير الأنفاق، أطلق عليها تسمية "درع الشمال".

وكانت الأنفاق التي اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني بحفرها تمتد عبر الحدود مع لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي"لا علاقة لعمليات الحفر بأي معلومات استخباراتية جديد" وكل الأنشطة العسكرية ستتم على الجانب الإسرائيلي للحدود.

ومن المتوقع أن يستمر العمل في بلدة مسجاف عام عدة أسابيع لتثبيت المستشعرات على طول الأجزاء الأخرى من الحدود.

وأضاف كونريكوس "ندرك أن نشاطنا سيكون مرئيا وعلى الأرجح سيتم سماعه على الجانب اللبناني من الحدود".

وقالت إسرائيل إنها أخطرت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان بالأمر.

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله "منظمة إرهابية".

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