نشأت اكرم : هؤلاء اسهموا في حل ازمة اتحاد الكرة



كشف عضو كتلة المعترضين على انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، اللاعب الدولي السابق نشأت اكرم، عن الشخصيات التي اسهمت في حل الازمة التي عصفت بالاتحاد خلال الاشهر السابقة.



وقال اكرم في تصريح صحفي :" بعد الاعلان عن استقالة اتحاد الكرة يجب ان نذكر الدور الكبير الذي قام به وزير الشباب والرياضة احمد رياض، ومستشار رئيس الوزراء اياد بنيان، والنائب عباس عليوي، من اجل الوصول الى حلول ترضي الطرفين وانهاء الازمة".



واضاف : "علينا احتواء الازمات لان الوضع في البلاد لا يتحمل الصراعات".



وبين الدولي السابق :" ان اعضاء اتحاد الكرة استجابوا لاغلبية الاصوات التي نادت بالاستقالة ، وان قرارهم هذا كانت فيه شجاعة كبيرة".



ووجه اكرم شكره كذلك الى ممثل اقليم كردستان الشيخ شاكر احمد سامو، للدور الذي لعبه في حلحلة الامور.





ف.ا