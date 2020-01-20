بشار رسن : النادي الايراني لم يدفع مستحقاتي المالية للموسم الحالي



اكد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، المحترف بنادي بيرسبوليس الايراني، بشار رسن، انه يمر في فترة حاسمة بمشواره الاحترافي في ايران.



واوضح رسن ان المشاكل المالية للنادي الايراني لم تنتهِ حتى الآن، وانه لم يتسلم مستحقاته المالية للموسم الحالي حتى الآن.



وقال :" ان وكيل اعمالي، بهروز دزهبود، منح النادي 10 ايام من اجل دفع مستحقاتي المالية المتأخرة، للاستمرار مع بيرسبوليس في الموسم الحالي ".



وخلص الى القول انه :" في حال لم يتم دفع مستحقاتي، لن استمر مع النادي الايراني"، مبيناً ان لديه عروضاً من تركيا واسبانيا والسعودية والامارات، ستتم المفاضلة بينها لاختيار وجهته المقبلة .



ف.ا