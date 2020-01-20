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الإثنين, 20 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 11:16 ص

خبير اقتصادي : موازنة 2020 لن ترى النور قبل تشكيل الحكومة الجديدة

الموازنة

 اكد الخبير الاقتصادي محمد السامرائي :"  ان الموازنة العامة لعام 2020 لن ترى النور الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة  " .

وقال السامرائي في تصريح صحفي :" ان حكومة تصريف الاعمال لاتملك صلاحية ارسال قانون الموازنة الى مجلس النواب، استنادا لاحكام الدستور ومانص عليه النظام الداخلي لمجلس الوزراء في المادة ٤٢ منه".  

واضاف: "ان حكومة تصريف الاعمال ذات الصلاحيات المحدودة هي مرحلة عبور او مرحلة انتقالية بين الحكومتين السابقة والجديدة،  وان مجلس النواب لايملك صلاحية تخويل او تفويض حكومة تصريف الاعمال صلاحية اعداد وارسال قانون الموازنة ، لانه بكل بساطة لايمتلك مثل هذه الصلاحية اصلا  "، مبينا :" ان الدفع بهذا الاتجاه او الاخذ به يعد باطلا من الناحية الدستورية ومخالفة صريحة لاحكام الدستور ، وعليه فان موازنة الدولة العراقية سوف لن ترى النور  الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة ".  

ف.ا
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