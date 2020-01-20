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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 11:13 ص

"النفط مقابل السلاح" .. من روسيا والصين واوكرانيا

لجنة الامن النيابية

كشفت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عن زيارة وفود محلية من الاختصاصيين الى ثلاث دول لاقتناء منظومات حديثة لحماية الاجواء العراقية ، في حين بينت وجود فكرة لمقايضة النفط العراقي بالسلاح على غرار اتفاقية "النفط مقابل البناء" التي ابرمت مؤخراً مع الصين.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح صحفي :" ان وفوداً تعتزم زيارة روسيا والصين واوكرانيا للاتفاق معها على توريد منظومات حديثة لحماية الاجواء العراقية، واكمال نصب الكاميرات الحرارية الحديثة على الحدود لكشف اي تحركات ارهابية تحاول الاختراق".

واضاف الزيادي :" ان مجلس النواب بصدد تأليف وفد مشترك من السلطتين التشريعية والتنفيذية لزيارة الدول المتقدمة للتعاقد على شراء اسلحة متطورة". 

واشار عضو لجنة الامن الى :" ان الكثير من الدول اعربت عن استعدادها لتجهيز العراق بالسلاح الحديث مقابل النفط"، مؤكداً :" ان هذه افضل طريقة لضمان توريد سلاح جيد الى العراق ،  دون ان تكون هناك عمليات فساد او رشى تمنح للوسطاء من الجانبين".

ف.ا
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