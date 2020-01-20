"النفط مقابل السلاح" .. من روسيا والصين واوكرانيا



كشفت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عن زيارة وفود محلية من الاختصاصيين الى ثلاث دول لاقتناء منظومات حديثة لحماية الاجواء العراقية ، في حين بينت وجود فكرة لمقايضة النفط العراقي بالسلاح على غرار اتفاقية "النفط مقابل البناء" التي ابرمت مؤخراً مع الصين.



وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح صحفي :" ان وفوداً تعتزم زيارة روسيا والصين واوكرانيا للاتفاق معها على توريد منظومات حديثة لحماية الاجواء العراقية، واكمال نصب الكاميرات الحرارية الحديثة على الحدود لكشف اي تحركات ارهابية تحاول الاختراق".



واضاف الزيادي :" ان مجلس النواب بصدد تأليف وفد مشترك من السلطتين التشريعية والتنفيذية لزيارة الدول المتقدمة للتعاقد على شراء اسلحة متطورة".



واشار عضو لجنة الامن الى :" ان الكثير من الدول اعربت عن استعدادها لتجهيز العراق بالسلاح الحديث مقابل النفط"، مؤكداً :" ان هذه افضل طريقة لضمان توريد سلاح جيد الى العراق ، دون ان تكون هناك عمليات فساد او رشى تمنح للوسطاء من الجانبين".



ف.ا