نائبة : تعنت القوى الشيعية سيذهب بالعملية السياسية للمجهول



اكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت, ان العملية السياسية ستذهب الى المجهول في حال عدم تسمية رئيس حكومة انتقالية بمواصفات الشارع خلال يومين, محملة القوى السياسية الشيعية مسؤولية تأخر حسم تسمية رئيس الوزراء المقبل.



وقالت جودت في تصريح صحفي :" ان تهديدات ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات بتصعيد وتوسيع الاحتجاجات امر يثيرالمخاوف ويشكل عامل قلق للمواطنين , وعليه اصبح من الضروي الاسراع بحل ازمة تسمية رئيس الوزراء ، وذلك لمنع اي ظاهرة سلبية قد تؤدي لاخلال اوانفلات امني ".



واضافت :" ان تعنت الكتل السياسية ، بالاخص الشيعية المعنية بتسمية رئيس الوزراء ، وعدم ايجاد آلية للتوافق , ستؤدي للذهاب بالعملية السياسية الى المجهول ".



ف.ا