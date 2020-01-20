تحذير نيابي من استخدام الموازنة " ورقة ضغط "





طالبت النائبة عن اتحاد القوى العراقية زيتون الدليمي, حكومة تصريف الاعمال بارسال الموازنة الى البرلمان، محذرة من استغلالها كورقة ضغط جديدة.



وقالت الدليمي في تصريح صحفي :" ان التحجج بعدم مشروعية ارسال الموازنة الى البرلمان من قبل حكومة تصريف الاعمال امر غير دستوري طالما انه تم التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء وكانت الحكومة كاملة الصلاحية"، محذرة من استغلال الموازنة كورقة ضغط جديدة لغرض تجديد الثقة بحكومة عادل عبد المهدي".



واضافت :" ان الموازنة السابقة تم ارسالها من قبل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ، وكانت آنذاك حكومة تصريف اعمال ، فقط كان تكليف لعبد المهدي".



ف.ا

Copy أخبار متعلقة الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ”قيس الخزعلي: قراراتك غير مدروسة