نائب : الاوضاع في العراق فوضوية .. تخضع لمبدأ القوة والسلاح



وصف النائب عن تيار الحكمة علي العبودي، الاوضاع في العراق ، بانها :" فوضوية تخضع لمبدأ القوة والسلاح ، لا للاسس الديمقراطية " .



وقال العبودي في تصريح صحفي :" ان القوى السياسية تخضع لارادات بعض الكتل التي تؤكد كل منها انها الاكبر وهي الاحق بتسمية بديل رئيس الوزراء"، مشيرا الى :" ان المحكمة الاتحادية لم تحسم امرها بالافصحاء عن الكتلة الاكبر وبقت تتحدث بالصيغة المشفرة وغير المفهومة".



واكد :" ان بدء العطلة التشريعية لمجلس النواب، لا يؤثر على اختيار رئيس وزراء جديد"، مبينا :" ان البرلمان بامكانه عقد جلسة طارئة في اي وقت يدعو اليها رئيسه ".



ف.ا