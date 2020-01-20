بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 20 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
متظاهرو الناصرية: انتهت المهلة ولم يستجب البرلمان وحكومة الفساد.. انتظروا تحركنا ضبط كمية من الادوية البشرية مخالفة للضوابط في كمرك مطار النجف هيئة النزاهة الاتحادية تعلن استقدام نائب سابق ومديري شركتين اهليَّتين للمقاولات شهيد وأكثر من 70جريحا في بغداد.. ومتظاهرو العراق يتوعدون بأربع خطوات للتصعيد الحكومة: فتح الخضراء أمام سير المركبات محدّد بساعات التميمي تكشف عن السبب الحقيقي لعدم ارسال الحكومة لمسودة الموازنة الاتحادية خبير : موازنة خاوية لا تلبّي الطموح وتأخيرها يضر بالمواطن ويؤثر في حركة السوق عالية نصيف تطالب بتدقيق جولة التراخيص الخامسة وما يتعلق بالحقول النفطية المشتركة بلاسخارت تعرب عن قلقها ازاء استمرار انتهاكات حقوق الانسان بالعراق مجلس الامن الوطني يخول القوات الامنية اعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 11:04 ص

نائب : الاوضاع في العراق فوضوية .. تخضع لمبدأ القوة والسلاح

تيار الحكمة

وصف النائب عن تيار الحكمة علي العبودي، الاوضاع في العراق ، بانها  :" فوضوية تخضع لمبدأ القوة والسلاح ،  لا للاسس الديمقراطية " . 

وقال العبودي في تصريح صحفي :" ان  القوى السياسية تخضع لارادات بعض الكتل التي تؤكد كل منها انها الاكبر وهي الاحق بتسمية بديل رئيس الوزراء"، مشيرا الى :" ان  المحكمة الاتحادية لم تحسم امرها بالافصحاء عن الكتلة الاكبر وبقت  تتحدث بالصيغة المشفرة وغير المفهومة". 

واكد :" ان بدء العطلة التشريعية لمجلس النواب، لا يؤثر على اختيار رئيس وزراء جديد"، مبينا :" ان البرلمان بامكانه عقد جلسة طارئة في اي وقت يدعو اليها رئيسه ".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مطار النجف

ضبط كمية من الادوية البشرية مخالفة للضوابط في كمرك مطار النجف 20 كانون الثاني 2020 03:42 م

الخبير الأمني عبد الكريم خلف

مجلس الامن الوطني يخول القوات الامنية اعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر 20 كانون الثاني 2020 03:01 م

ميليشيات

القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني 20 كانون الثاني 2020 10:28 ص

Doc-P-332064-637150578789428036

المتظاهرون يغلقون الطريق المؤدي لمنفذ مهران الحدودي مع إيران 19 كانون الثاني 2020 10:57 م

الديوانية

غدا الاثنين عطلة رسمية بالديوانية حفاظا على أرواح المتظاهرين 19 كانون الثاني 2020 07:40 م

4ed6ef2be-231435

توقف الحركة المرورية على طريق "محمد القاسم" للمواجهات بين الشغب والمتظاهرين 19 كانون الثاني 2020 07:06 م

البنوك

البنك المركزي يبيع، أكثر من 262 مليون دولار في مزاد بيع العملة الأجنبية 19 كانون الثاني 2020 02:59 م

حبوب مخدرة

مصادرة أكثر من 600 حبة مخدرة والقبض على مروجيها في بابل 19 كانون الثاني 2020 02:49 م

التعليقات