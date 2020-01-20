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الإثنين, 20 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 10:50 ص

طيران الخليج تدرس إستئناف رحلاتها الى العراق بعد توقف دام لأيام

طيران الخليج


اعلنت شركة طيران الخليج،  أنها تدرس استئناف رحلاتها إلى المدن العراقية.

وقالت الشركة في بيان، إن "الشركة أرجعت نحو ألف مسافر حتى الآن من العراق، بعد الضربة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وأضاف البيان ان الشركة  تدرس استئناف الرحلات إلى المدن العراقية بعد أن أوقفتها قبل نحو عشرة أيام لدواعٍ أمنية"، مؤكدة "حرص طيران الخليج على أمن وسلامة مسافريها قبل أي شئ".

وأكد البيان  أن "الشركة استأنفت بالفعل الطيران فوق الأجواء العراقية بعد التحقق من الأوضاع الأمنية وهو ما يخدم مختلف رحلات الشركة خصوصا للمدن الأوروبية.

ف.ا
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