بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 20 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
متظاهرو الناصرية: انتهت المهلة ولم يستجب البرلمان وحكومة الفساد.. انتظروا تحركنا ضبط كمية من الادوية البشرية مخالفة للضوابط في كمرك مطار النجف هيئة النزاهة الاتحادية تعلن استقدام نائب سابق ومديري شركتين اهليَّتين للمقاولات شهيد وأكثر من 70جريحا في بغداد.. ومتظاهرو العراق يتوعدون بأربع خطوات للتصعيد الحكومة: فتح الخضراء أمام سير المركبات محدّد بساعات التميمي تكشف عن السبب الحقيقي لعدم ارسال الحكومة لمسودة الموازنة الاتحادية خبير : موازنة خاوية لا تلبّي الطموح وتأخيرها يضر بالمواطن ويؤثر في حركة السوق عالية نصيف تطالب بتدقيق جولة التراخيص الخامسة وما يتعلق بالحقول النفطية المشتركة بلاسخارت تعرب عن قلقها ازاء استمرار انتهاكات حقوق الانسان بالعراق مجلس الامن الوطني يخول القوات الامنية اعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 10:40 ص

الخربيط: محاربة داعش تتطلب بقاء القوات الأجنبية في العراق

عبد الله الخربيط


حذر  عضو تحالف المحور الوطني عبد الله الخربيط  من انسحاب القوات الاجنبية من العراق، مؤكدا ان محاربة داعش، لاسيما في المناطق الصحراوية والحدودية مع سوريا وتركيا، تتطلب بقاء القوات الاجنبية في العراق .

وقال الخربيط،: ان الاحداث الاخيرة التي شهدها العراق تتطلب من الحكومة العراقية ان تتعامل معها بمنطق الحكمة والعقل، والابتعاد عن التشنجات والارهاصات والقرارات السريعة، وانما يجب التفكير بمصلحة البلد اولا.

واضاف الخربيط: ان العراق يتعرض لتحديات ارهابية مستمرة من تنظيم داعش الارهابي، وهذا يتطلب جهودا دولية لمحاربته واستئصاله. لافتا الى: ان القوات الامنية العراقية قادرة على فرض الامن وحماية البلد، لكن محاربة داعش، لاسيما في المناطق الصحراوية والحدودية مع سوريا وتركيا، تتطلب بقاء القوات الاجنبية في العراق.

واشار الى: ان وجود القوات الاجنبية، والمتمثلة بالتحالف الدولي، هو لتقديم المساعدة والمشورة والتدريب، ونقل الخبرات العسكرية للقوات العراقية، فضلا عن امتلاكها الاستطلاعات الجوية والاقمار والتقنيات الحديثة التي يمكن من خلالها ان نقضي على ما تبقى من تنظيم داعش الارهابي في العراق، والقوات العراقية تفتقر لهذه التقنيات.

ولفت الخربيط الى: ان الحدود العراقية باتجاه سوريا، وكذلك باتجاه الحدود التركية، غير منضبطة بشكل تام، وتشهد تسللات لداعش بين الحين والاخر، وهذا يتطلب جهدا عسكريا عراقيا بالتنسيق مع التحالف الدولي للقضاء عليه.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
هيئة-النزاهة

هيئة النزاهة الاتحادية تعلن استقدام نائب سابق ومديري شركتين اهليَّتين للمقاولات 20 كانون الثاني 2020 03:36 م

المنطقة الخضراء

الحكومة: فتح الخضراء أمام سير المركبات محدّد بساعات 20 كانون الثاني 2020 03:31 م

ماجدة-التميمي-1

التميمي تكشف عن السبب الحقيقي لعدم ارسال الحكومة لمسودة الموازنة الاتحادية 20 كانون الثاني 2020 03:22 م

الخبير الاقتصادي ملاذ الامين

خبير : موازنة خاوية لا تلبّي الطموح وتأخيرها يضر بالمواطن ويؤثر في حركة السوق 20 كانون الثاني 2020 03:18 م

عالية نصيف

عالية نصيف تطالب بتدقيق جولة التراخيص الخامسة وما يتعلق بالحقول النفطية المشتركة 20 كانون الثاني 2020 03:06 م

جينين هينيس بلاسخارت

بلاسخارت تعرب عن قلقها ازاء استمرار انتهاكات حقوق الانسان بالعراق 20 كانون الثاني 2020 03:02 م

وزارة-الصناعة-والمعادن

عقد شراكة بين الصناعة والقطاع الخاص لانتاج المذيبات 20 كانون الثاني 2020 02:13 م

حسن خلاطي

نائب يكشف عن رفض عبد المهدي طلبا امريكيا لالغاء الاتفاقية مع الصين 20 كانون الثاني 2020 02:10 م

التعليقات