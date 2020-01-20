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الإثنين, 20 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 10:36 ص

النائب ظافر العاني يحذر احزاب السلطة من المواجهة مع الجماهير

ظافر العانى


حذر النائب ظافر العاني  احزاب السلطة من المواجهة مع الجماهير. 

وقال في بيان" عندما تتظاهر احزاب السلطة فان هذا القرار ليس له الا تفسير واحد هو ان هذه الاحزاب المدججة بسلاح المليشيات قد اختارت الصدام الدموي مع الجماهير ، وانها بصدد ارتكاب مجزرة دموية تضاف لسجلها الاسود .

واضاف اننا نحذر هذه الاحزاب من ارتكاب حماقة مثل هذه فالعنف لن يولد الا عنفا ، ونحن لن نسكت على اي عمل اهوج يستهدف المتظاهرين السلميين .

ودعا العاني  المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية الى ان تراقب احداث الايام القادمة في العراق للحيلولة دون تمادي احزاب السلطة .

وبين ان هذه الاحزاب اذ تريد ان تغطي على فشلها في اختيار رئيس حكومة قادر ومتفق عليه بخلط الاوراق على الجماهير واذا ما ارادت ان ترفع لافتة مزيفة لاخراج القوات الامريكية فان البرلمان والحكومة قد اصدرا قرار بذلك فما الذي يمنعهم من تنفيذه سوى التسويف ولانهم غير جادين ولايريدون من هذا القرار الا ساترا يرتكبون تحته عدوانهم ضد الجماهير .

ف.ا
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