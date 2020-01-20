القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستخدام القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في ساحة الخلاني.

و خرجت خمسة شوارع رئيسية في بغداد عن الخدمة مع انتهاء مهلة المتظاهرين الى الحكومة.

وقال مصدر، إنه "تم قطع سريع منطقة الشعلة من الجانبين"، مبينا انه "تم اغلاق بوابة الكاظمية من جهة التاجيات بواسطة حرق الاطارات".

وأضاف أن "طرق منطقة الحرية اغلقت بالكامل بواسطة الاطارات المحروقة"، موضحا ان "الطريق القريب من الجملة العصبية تم قطعه ايضا بالإطارات المحروقة".

وتابع أن "سريع منطقة الغزالية قطع بالاتجاهين"، لافتا الى "خروج اعداد كبيرة من المواطنين في ساحة عدن ومنطقة الحرية".



