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الإثنين, 20 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 20 كانون الثاني 2020 12:59 ص

ميليشيا عصائب أهل الحق تتطاول على المتظاهرين وتصفهم بـ "شلة الساقطين"!

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وجه "محمود الربيعي" القيادي في ميليشيا "عصائب أهل الحق" الإرهابية، الاحد، أصابع الاتهام لمن أطلق عليهم "شلة الساقطين" بتهمة تمزيق صورة نائب رئيس هيئة الحشد "أبومهدي المهندس".

وقال الإرهابي "الربيعي" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "جريمة تمزيق جسدك المقدس بالصواريخ الأمريكية الآثمة، جددها اليوم شلة من الساقطين حين مزقوا صورتك في ساحة الطيران".

وتابع الإرهابي "الربيعي"، أن "أميريكا وأذنابها يريدون الانتقام لداعش ولكنهم يعلمون انهم سيخسرون وسيرحلون لأن "ابو مهدي" سيبقى منتصرا بسواعد إخوته وأبناءه البواسل.

الجدير بالذكر أن ميليشيا "عصائب أهل الحق" تم إدراجها ضمن قوائم الإرهاب هي وكل تابع لها؛ نظرا للجرائم التي ترتكبها بحق الشعب العراقي ومحاولات الإندساس بين المتظاهرين وتشويه صورة التظاهرات السلمية.


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