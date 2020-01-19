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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 كانون الثاني 2020 09:19 م

الشورى الإيراني: لن تهنأ واشنطن بالمنطقة بعد اغتيال سليماني!

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على خلفية اغتيال الإرهابي "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس الإيراني، أكد "حسين أمير عبداللهيان" مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني، على أن المنطقة لن تهنأ لـ "واشنطن" بعد اغتيال "قاسم سليماني".

وأضاف "اللهيان" في ندوة علمية أن  "سليماني" لم ينس مطلقا فلسطين، وفي مجال مكافحة الإرهاب، شاهدنا هزيمة داعش في العراق وسوريا ولبنان والمنطقة".

هذا وقد أشار "اللهيان" أن المهمة التي كان يتابعها الإرهابي "سليماني" هي ضمان عدم نجاح الاستراتيجية الصهيونية لتقسيم دول المنطقة في السنوات الأخيرة، ما تفعله أمريكا في المنطقة، هو ما رأيناه في العراق ولبنان".

الجدير بالذكر هو أن إيران تعرضت لضربة قاسية أفقدتها السيطرة على قراراتها بعد قتل الإرهابيين "سليماني والمهندس"، وهو الأمر الذي أثار ذعر إيران وأشعل فتيل الثورة ضد النظام مرة أخرى مطالبين بإسقاطر "خامنئي" وأتباعه خاصة بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية.

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