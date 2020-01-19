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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 كانون الثاني 2020 07:40 م

غدا الاثنين عطلة رسمية بالديوانية حفاظا على أرواح المتظاهرين

الديوانية

أصدر "زهير الشعلان" محافظ الديوانية، قرارا بتعطيل الدوام ليوم غد الاثنين في المحافظة؛ نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد.


وفي بيان صادر عن مكتبه أوضح من خلاله أنه "حفاظاً على مشهد الأمن والسلم الإجتماعي والإستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة ولتفويت الفرصة على الجهات التي تحاول تحريف الأهداف والمطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين تقرر أن يكون يوم غد الإثنين هو عطلة رسمية في محافظة الديوانية".

 


الجدير بالذكر أن البلاد تشهد حالة من التوتر الأمني نتيجة الهجمات التي تمارسها القوات القمعية على المتظاهرين السلميين، واستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، مما دفع الثوار لتوجيه نداء الاستغاثة للأمم المتحدة لوقف نزيف الدم بالعراق.

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