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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 كانون الثاني 2020 03:51 م

قطريون يسخرون من قانون تميم الجديد لتكميم الأفواه: آن الأوان لترك مواقع التواصل الاجتماعي والتوقف عن التغريد

تميم

جدل واسع أثاره التعديل الأميري الأخير لقانون العقوبات القطري، و"تجريم" الحديث علانية في الشأن العام أو انتقاد مؤسسات الدولة، إذ رأى أكاديميون وحقوقيون أنه "يناقض الدستور، وينتهك حقوق الإنسان، ويمنح سلطات البلاد فرصة للممارسات القمعية"، بل توقع آخرون أنه "تهيئة لأسوأ قادم".

ونشرت صحيفة "الراية" القطرية،  نصَّ القانون الرقم (2) لسنة 2020 والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر عام 2004.
وبيّنت الصحيفة المحلية أن القانون الذي أصدره  تميم بن حمد آل ثاني، في 8 كانون الثاني/يناير، تضمّن "عقوبات رادعة لكلِّ من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأنَ العام للدولة، أو أذاع أخباراً من شأنها إثارة الرأي العام، أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، أو الإضرار بالمصالح الوطنية، أو المساس بالنظام الاجتماعي أو العام للدولة".
"صياغة غير دقيقة"
واعترض ناشطون قطريون على نص مادة تضاف للقانون للمرة الأولى هي المادة (136 مكررة)، معتبرين أن هذا القانون المعدل "ما هو إلا تهيئة لأسوأ قادم" في مجال تقييد الحريات.
تنص المادة على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال قطري (نحو 27464 دولاراً أمريكياً)، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين، كلُّ من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأنَ العام للدولة، أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام، أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، أو الإضرار بالمصالح الوطنية، أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة، أو المساس بالنظام العام للدولة".
وتصيف: "تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".
"انتهاك للدستور وقمع للحريات"... تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة "تجرم" الحديث في الشأن العام علانيةً وانتقاد المؤسسات، يثير جدلاً في قطر

وفور تداول هذه التعديلات، أعرب حقوقيون وأكاديميون قطريون عن صدمتهم من نص المادة التي وصفوها بـ"المقيدة للحريات".
ورأوا أن هناك خطأ في نص المادة، موضحين " لم نتوقع أن المشرع يصدر نهائياً مثل هذا التعديل على قانون العقوبات لانتهاكه الصريح للدستور ولجميع العهود والمواثيق الحقوقية! ثم ما هو مفهوم ‘الشأن العام‘؟ هل هناك خطأ مطبعي ويكون المقصود بـ(أو) في الأساس هو (و)؟".

وأضافوا أن التعديل يخالف الدستور والقانون الدولي مخالفة صريحة، وثانياً يناقض ما نراه  من ضرورة  توسيع دائرة الحريات".
"يقتل الإبداع ويشجع التجسس"
وشدد وا على أن "حرية التعبير حق من حقوق الإنسان وليست منحة من السلطان"،  وأن "انتقاد مواطنين لبعض مؤسسات الدولة أو القائمين عليها لا يعدو أن يكون تصويتاً، والتصويت فيه نعم ولا، فإذا قال البعض لا فليس ذلك دليلاً على عدم الوطنية!"
أما الناشط أحمد بن سعيد الكواري، فقال إن "أي قانون يجرم حرية الرأي هو قانون يقتل الإبداع والتطور والتفكر، ويعارض الدستور والتشريع وحقوق الإنسان".

ولفت إلى أن قوانين تجريم حرية الرأي تضر أكثر مما تفيد لأنها تدفع المواطنين إلى خلق حسابات وهمية للتعبير عن الرأي عبرها بدلاً من التعبير على الحسابات الشخصية "بشكل محسوب، لتفلت الأمور ولا تبقى حدود، وتتآكل الثقة (بين المواطن وحكومته)، وهذا ما يشجع التجسس والاختراقات".
وشكك الإعلامي القطري عبد العزيز آل إسحاق في القانون، مطالباً بتوضيح مصطلحات فضفاضة وردت في نصه مثل "الشأن العام، الرأي العام، دعاية مثيرة، زعزعة، مغرضة، المساس بالنظام"، ومبيّناً أنها "تحتمل التأويل وتستخدم بأكثر من شكل، وهذا لا يتناسب مع توجه الدولة ولا مع مساحة الحرية فيها".
وبكثير من التندر، تداول ناشطون تصريحاً سابقاً لأمير قطر يعتبر فيه سبب القطيعة الخليجية "رغبة قطر في أن تسود حرية التعبير المنطقة".

وقال آخرون بسخرية: "آن الأوان لترك مواقع التواصل الاجتماعي والتوقف عن التغريد"، فيما تبرأ مواطنون من "أي رأي ورد في المنشورات السابقة"، تحاشياً لعقوبات محتملة بأثر رجعي.

في المقابل، دعا الناشط سلطان العبدالله إلى ضرورة "تفعيل المحكمة الدستورية للنظر في التشريعات ذات العوار الدستوري الواضح!"، مضيفاً: "أتعجب من التوسع في منح الحريات والاستثناءات للعمال والمستخدمين من جهة، والتضييق على حق المجتمع في نقد أداء مؤسسات الدولة للصالح العام من جهة أخرى". 

ع د
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