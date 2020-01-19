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الأحد, 19 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 كانون الثاني 2020 02:41 م

لجنة تعديل الدستور : توافق نيابي على تقليص عددأعضاء البرلمان

البرلمان
أكـدت اللجنة النيابية الخاصـة بالتعديلات الدستورية ، توافق اعضائها بشأن بعض المقترحات المتعلقة بتقليص عدد اعضاء مجلس النواب للدورة التشريعية الجديدة ، وكيفية تشكيل الحكومة المقبلـة .

 وقال نائب رئيس اللجنة يوسف محمد ، في تصريح صحفي :"  لدينا جملة من المسائل الخلافية مازالت قيد النقاش ، وصولا الى تعديلات توافقية من قبل جميع الاطراف وفق السقف الزمني المحدد لانهاء عمل اللجنة النيابية خلال اربعة اشهر ".

واضاف ان " اللجنة النيابية الخاصة ناقشت جملة من المقترحات بشأن التعديلات الدستورية  ، وتوصلت الى اتفاق على بعضها ، و  منها تقليص عدد اعضاء مجلس النواب وكيفية تشكيل الحكومة "، مبينا ان " اللجنة النيابية انهت مراجعة مقترحات التعديل في باب الهيئات المستقلة، وتم الاتفاق على تغيير تسمية المحكمة الاتحادية ، الى المحكمة الدستورية الاتحادية العليا ".

واوضح ان " موضوع تمثيل خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية مايزال قيد النقاش داخل اللجنة ".
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