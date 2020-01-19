لجنة تعديل الدستور : توافق نيابي على تقليص عددأعضاء البرلمان

أكـدت اللجنة النيابية الخاصـة بالتعديلات الدستورية ، توافق اعضائها بشأن بعض المقترحات المتعلقة بتقليص عدد اعضاء مجلس النواب للدورة التشريعية الجديدة ، وكيفية تشكيل الحكومة المقبلـة .



وقال نائب رئيس اللجنة يوسف محمد ، في تصريح صحفي :" لدينا جملة من المسائل الخلافية مازالت قيد النقاش ، وصولا الى تعديلات توافقية من قبل جميع الاطراف وفق السقف الزمني المحدد لانهاء عمل اللجنة النيابية خلال اربعة اشهر ".



واضاف ان " اللجنة النيابية الخاصة ناقشت جملة من المقترحات بشأن التعديلات الدستورية ، وتوصلت الى اتفاق على بعضها ، و منها تقليص عدد اعضاء مجلس النواب وكيفية تشكيل الحكومة "، مبينا ان " اللجنة النيابية انهت مراجعة مقترحات التعديل في باب الهيئات المستقلة، وتم الاتفاق على تغيير تسمية المحكمة الاتحادية ، الى المحكمة الدستورية الاتحادية العليا ".



واوضح ان " موضوع تمثيل خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية مايزال قيد النقاش داخل اللجنة ".

