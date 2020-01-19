المسعودي : واجبنا في البرلمان المراقبة والتشريع وليس مواجهة المندسين

أكد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي :" ان عمل البرلمان رقابي تشريعي وليس واجبه مواجهة المندسين بالتظاهرات السلمية ، التي هي من مسؤولية الحكومة واجهزتها الامنية ".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان عمل البرلمان ، التواصل مع الجماهير ومطالبهم المشروعة وفق القانون والدستور من اجل تشريع القوانين التي تخدم الشارع وتسير بالبلاد الى الهدوء والاستقرار ".



ودعا الحكومة الى التواصل المباشر مع المتظاهرين السلميين وعدم ترك الامور بدون حلول جذرية ، محذرا من حدوث المزيد من عدم الاستقرار في ظل وجود مندسين يستغلون عدم التواصل للقيام باعمال تخريبية ضد المؤسسات الحكومية والخاصة.

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