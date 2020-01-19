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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 كانون الثاني 2020 02:33 م

نائب : تقارب بين الفتح وسائرون بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد

قصي عباس الشبكي

اعلن النائب عن تحالف البناء ،  قصي  الشبكي، عن تقارب  بين تحالفي الفتح وسائرون بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد، مستبعدا تجديد الثقة بـعادل عبد المهدي بعد الخلافات الحاصلة بين الأطراف السياسية.

وقال الشبكي في تصريح صحفي :" ان المعلومات المتوفرة تفيد بوجود حراك قوي بين الكتل السياسية المعنية بتكليف رئيس وزراء جديد وبتشاور مع رئيس  الجمهورية ".

واضاف :" من المؤمل ان نشهد انفراجا قريبا والاتفاق على شخصية تكون اكثر مقبولية واقل جدلية من سابقاتها من الشخصيات، خاصة بعد التقارب الذي حصل بين تحالفي الفتح وسائرون".

واستبعد الشبكي الابقاء على عادل عبد المهدي في رئاسة الوزراء او اعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى :"ان التأخر في تسمية رئيس الوزراء الجديد يعود لاسباب عديدة ، من اهمها ان الخلاف مازال قائما بين الكتل السياسية".
ع د
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