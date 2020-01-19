تفاصيل جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم

يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة اعتيادية يصوت ويقرأ فيها عدداً من مشاريع ومقترحات القوانين.

وخلا جدول الاعمال من القوانين المهمة والخلافية والتي يطالب بها المتظاهرون كمحاربة الفساد ومن أين لك هذا؟ وقوانين المحكمة الاتحادية والنفط والغاز والموازنة وحرية التعبير والتظاهر السلمي وغيرها من مشاريع القوانين التي تهم حياة الناس.