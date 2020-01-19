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الأحد, 19 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 كانون الثاني 2020 11:57 ص

مصرف الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلفة الخمسة والعشرة ملايين دينار لموظفي الدولة
اعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني  .

وقال بيان لمصرف الرافدين انه "تم صرف دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من/ 450 / متقاعد " .

وأوضح البيان ان"صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".
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