تحذير من فيضانات وأشد موجة برد يشهدها العراق

حذر متنبئ جوي، من أمطار غزيرة وموجة برد شديدة تضرب العراق في الأيام المقبلة.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "نحذر من غزارة الأمطار في بعض مدن الوسط والفرات الأوسط يوم الأربعاء المقبل واحتمالية عالية لغرق بعض المناطق السكنية التي تفتقر للخدمات واردة جداً.

وأضاف ان "موجة شديدة البرودة ستتعرض لها كافة المدن في العراق، وتبدأ تأثيرها التدريجي على مدن البلاد يومي الخميس والجمعة المقبلين وتشتد بداية الأسبوع المقبل، في أقوى موجة برد تشهدها البلاد منذ بدء موسم الشتاء الحالي".

وبين ان "درجات الحرارة تصل الى مستويات متدينة جداً بحيث تصل الى ما دون الصفر تحديداً في مدن الشمال الأنبار وموجات الصقيع واردة" لافتا الى ان "الموجة تستمر عدة أيام خلال الأسبوع المقبل.

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