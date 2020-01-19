تعليق .. الاحزاب والقوى الشيعية اقتنعت اخيرا !!



بعد انقضاء اكثر من ضعف الفترة المحددة لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية المفترض ان تمهد لاجراء انتخابات مبكرة ، اثر استقالة عادل عبد المهدي وحكومته .. وبعد الاخذ والرد والجدل المحتدم والاتهامات المتبادلة والبدع السياسية من قبيل الكتلة الاكبر والاكثر عددا .. وبعد الوصول الى شبه قناعة بعدم امكان التوصل الى مرشح تنطبق عليه المواصفات التي طالب بها المتظاهرون ..



بعد كل هذا اقتنعت الكتل الشيعية " اخيرا " بضرورة اختيار شخصية تتناسب وطبيعة المرحلة ، وليس برغبات الاحزاب السياسية ..



هذا التصريح صدر من تحالف " سائرون " اكبر الكتل الشيعية واكثرها قوة وتأثيرا ، وليس من غيره ..



النائب عن التحالف رياض المسعودي اكد :" ان القوى السياسية الشيعية وصلت الى قناعة تامة بضرورة اختيار شخصية تتناسب وطبيعة المرحلة وليس برغبات الاحزاب السياسية ، وبالتالي انتقلت من مرحلة الجمود السياسي الى حراك فعلي وجدي لاختيار شخصية تقود المرحلة الانتقالية دون مشاكل".



هذا التصريح يحمل اعترافا صريحا ، بان القوى السياسية الشيعية كانت طوال هذه الفترة تعمل لترشيح شخصية وفق مواصفات تنطبق مع رغباتها ومع ما تريده هي ، وليس ما يريده الشعب المنتفض منذ قرابة الاربعة اشهر ..كما يحمل في طياته اعترافا بانها اسقط في يدها ، وادركت عدم امكان تحقيق ماترنو اليه وتحلم به ، فقررت الاعتراف بذلك .. والاعتراف سيد الادلة ..

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