حركة التغيير تقدم شكوى قانونية ضد رئيسي الجمهورية ومجلس القضاء



قدمت حركة التغيير شكوى قانونية ضد كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ، على خلفية آلية اختيار القضاة لعضوية مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات.



وقالت النائبة عن حركة التغيير بهار محمود في تصريح صحفي :" ان معرض شكوانا على رئيس الجمهورية يكمن بانه خالف المادة 50 من الدستور التي تلزمه بالحفاظ على القسم الذي اداه امام مجلس النواب، بان يكون محافظا على القوانين وتطبيق الدستور، وعلى رئيس مجلس القضاء الاعلى، الذي كان ينبغي عليه ضمان التطبيق السليم للقوانين الاتحادية ".



واضافت :" ان الحركة قدمت طعناً لدى المحكمة الاتحادية، في آلية اجراء القرعة التي ادت الى اختيار قضاة غير مستقلين لعضوية مفوضية الانتخابات، ما يتعارض مع الهدف من صدور قانون المفوضية العليا للانتخابات والمتمثل بضمان العدالة واجراء انتخابات حرة شفافة ".



واكدت :" ان آلية اجراء القرعة التي قام بها مجلس القضاء للمرشحين في بغداد واقليم كردستان كانت ( كارتونية ) واغفلت الفلسفة والهدف من القانون والتوجهات الاصلاحية للمتظاهرين والشارع".

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