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الأحد, 19 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 كانون الثاني 2020 11:24 ص

حزب بارزاني : أوضاع العراقيين لاتمكنهم من تحمل المزيد من الأزمات

الحزب-الديمقراطي-الكردستاني
أكد  الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني :" ان  الاوضاع الاقتصادية للمواطنين العراقيين ليست في مستوى يمكنهم من مواجهة المزيد من الازمات".

وذكر الحزب في بيان عقب اجتماع مجلسه القيادي  :" ان هناك قلقا ومخاوف من تحويل العراق الى ساحة لتصفية حسابات الدول الاقليمية والعالمية، اضافة الى  المشاكل الداخلية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والدبلوماسية، والتوترات والخلافات بين الأطراف المشاركة في السلطة، والتظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة اشهر بدون حل ".

واضاف :" ان  الخطر الكبير المتمثل بالارهاب لم ينته بعد ، بل مازال يمثل تهديداً مستمراً للاستقرار والأمن، كما أن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين العراقيين ليست في مستوى يمكنهم من مواجهة المزيد من الازمات".
ع د
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