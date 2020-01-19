بدر : لم نقدم اي مرشح لرئاسة الوزراء

إكد القيادي في منظمة "بدر" صادق الحسينيان ، ان المنظمة لم تقدم اي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء.



وقال الحسيني في تصريح صحفي :" ان اي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء يجب ان يحظى بمقبولية القوى السياسية والمتظاهرين على حد سواء ، من اجل الدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها التحضير لانتخابات مبكرة ".



واضاف :" ان منظمة بدر لم تقدم اي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء وهناك سلسلة اجتماعات مع بقية القوى ضمن تحالف الفتح وبقية التحالفات من اجل الخروج برؤية تسهم في حل الازمة الراهنة في البلاد ".



واشار القيادي في منظمة بدر الى :" ان ما نخشاه في التظاهرات ، محاولات اطراف دولية واقليمية لاختراقها ودفعها الى اتجاهات لاتخدم الصالح العام ".

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