ائتلاف العبادي : عبد المهدي فاشل ونرفض إعادة ترشيحه

أكد ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي، رفضه اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بتشكيل حكومة جديدة، فيما اشار الى انه مع التغيير واجراء انتخابات نيابية مبكرة.



وقال عضو الائتلاف جاسم حمود العلياوي في تصريح صحفي :" اننا نعترض على ماطرحته الكتل السياسية باعادة تكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة، لان هذا الطرح يتناقض مع مطالب الجماهير، فهناك دماء سالت ويجب ان لا تتم الاستهانة بدماء الشهداء".



واضاف: "نحن طالبنا قبل الحراك الجماهيري بالتغيير، وقلنا ان عبدالمهدي لا يمكن ان يكون رجل المرحلة وفشل بما لا يقبل الشك في ادارة البلاد ، وهو مكبل اليدين ".



وتابع :" ان الحكومة الان ساكتة على الاغتيالات التي تطال الناشطين، وان كانت تدعي بانها (حكومة تصريف الاعمال) ، الا ان الملف الأمني مازال بيدها ومن المفترض ان يكون هناك حساب سواء للقادة الامنيين و حتى القائد العام للقوات المسلحة ".

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