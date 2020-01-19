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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 كانون الثاني 2020 11:16 ص

الفتح : اجماع نيابي على إرسال الحكومة الحالية الموازنة للبرلمان

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أعلن تحالف "الفتح"  ان مجلس النواب سيناقش في جلسته اليوم الاحد ،  تعديل قانون التقاعد وايجاد صيغة قانونية لارسال الموازنة الى المجلس ، وتمديد الفصل التشريعي.

وقال النائب عن "الفتح" فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب سيناقش عددا من القوانين والمقترحات خلال الجلسة المقررة اليوم  ، من بينها تمديد الفصل التشريعي وتقليص العطلة ".

واضاف الفتلاوي :"  ان الجلسة ستشهد فتح باب النقاش على التعديلات المقررة على قانون التقاعد ، خاصة فقرة تقاعد الاطباء وبعض الشرائح ، كما سيقدم المجلس  مقترحا وصيغة قانونية يصوت عليها لتخويل الحكومة ارسال مسودة موازنة 2020 ".

واوضح :" ان  الكتل السياسية مجمعة على تخويل الحكومة ارسال الموازنة لاهميتها في تسيير حياة المواطنين اليومية ، ولايمكن انتظار الحكومة الجديدة".
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