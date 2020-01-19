الفتح : اجماع نيابي على إرسال الحكومة الحالية الموازنة للبرلمان

أعلن تحالف "الفتح" ان مجلس النواب سيناقش في جلسته اليوم الاحد ، تعديل قانون التقاعد وايجاد صيغة قانونية لارسال الموازنة الى المجلس ، وتمديد الفصل التشريعي.



وقال النائب عن "الفتح" فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب سيناقش عددا من القوانين والمقترحات خلال الجلسة المقررة اليوم ، من بينها تمديد الفصل التشريعي وتقليص العطلة ".



واضاف الفتلاوي :" ان الجلسة ستشهد فتح باب النقاش على التعديلات المقررة على قانون التقاعد ، خاصة فقرة تقاعد الاطباء وبعض الشرائح ، كما سيقدم المجلس مقترحا وصيغة قانونية يصوت عليها لتخويل الحكومة ارسال مسودة موازنة 2020 ".



واوضح :" ان الكتل السياسية مجمعة على تخويل الحكومة ارسال الموازنة لاهميتها في تسيير حياة المواطنين اليومية ، ولايمكن انتظار الحكومة الجديدة".

