نائب يشدد على ضرورة حسم ملف رئاسة الوزراء لهذا السبب

شدد النائب عن تحالف الفتح، محمد كريم، على ضرورة حسم ملف رئاسة الوزراء نظرا لما يمر به البلد من احداث متسارعة وخطيرة.



وقال كريم: ان هناك مواصفات وضعها المتظاهرون السلميون لشخصية رئيس الوزراء، وهذا هو قمة العقل والمنطق، حيث ان المواصفات تتضمن ان يكون ناجحا وقويا ووطنيا، ويكون من ارض العراق وخارجا من رحم المعاناة، ويعرف مكامن الخلل، وكذلك ان يكون شخصا واعيا ثقافيا وسياسيا، ولديه تجربة، ويكون من خارج الكتل السياسية، ومستقلا، ويكون قراره نابعا من صميم الشعب، ولا يخضع لإيرادات الكتل، ولا الى المشروع الامريكي، او الايراني.

ولفت الى: ان بعض الكتل السياسية تحاول التلميع لشخصيات لا تستحق ان تتسلم أي منصب من اجل ترشيحها لرئاسة الوزراء من خلال زج اشخاص بين المتظاهرين للترويج عن هؤلاء الشخصيات.



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