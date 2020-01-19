رئيس الجمهورية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء امس ، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.



وجرى، خلال المكالمة الهاتفية بحسب "بيان رئاسي "، بحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على ضرورة حماية السيادة العراقية، واحترام القرار الوطني العراقي المستقل".



واشار البيان الى انه تمت أيضاً الإشارة إلى وجوب ضبط النفس والركون إلى التهدئة والحوار البنّاء في حل الأزمات وتجنب التصعيد وبما يعزز أسس السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، فضلاً عن التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب الداعشي وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين لاعادة تنظيم فلولهم و تهديد السلم والأمن الدوليين.

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