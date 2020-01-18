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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 كانون الثاني 2020 11:36 م

بومبيو يؤكد لصالح حرص واشنطن على دعم السيادة العراقية

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في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" مع الرئيس العراقي "برهم صالح"، أكد من خلاله على أهمية دور التحالف الدولي الذي تتزعمه واشنطن لحماية السيادة العراقية من هجمات الجماعات الإرهابية الماعشية التي تمولها وتدعمها إيران.

 


هذا وقد أصدرت الخارجية الأميركية بيانا عقب المكالمة الهاتفية التي تمت بين "بومبيو وصالح"، أكدت من خلاله على أهمية خفض حدة التوتر في المنطقة إضافة لتأكيد "بومبيو" على الدور الهام الذي يؤديه التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بهدف تعزيز دور العراق في المنطقة والإعلاء من سيادتها.

 


وجاء نص ما كتبه "بومبيو" على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تحدثت أنا والرئيس العراقي صالح مرة أخرى اليوم عن الدور الهام والدائم للتحالف الدولي في المعركة ضد تنظيم "داعش، والتزامنا بإزالة التصعيد هو موقف ثابت".

 


الجدير بالذكر أن هذا الاتصال جاء في ظل توتر العلاقات بين الجانبين عقب الغارة الأمريكية التي قُتل فيها الإرهابيين "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس الإيراني، ونائب قائد ميليشيا الحشد "أبو مهدي المهندس" بالقرب من مطار بغداد.


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