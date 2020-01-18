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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 18 كانون الثاني 2020 04:30 م

نقابة الصحفيين بالبصرة توقف أنشطتها لمدة شهر إكراماً لاستشهاد عبد الصمد وغالي

عبد الصمد وغالي

أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين فرع البصرة، اليوم السبت، إيقاف أنشطتها وفعالياتها لمدة شهر إكراماً للشهيدين الإعلامي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي.

وقالت النقابة في بيان، إنها "تعتذر عن إيقاف أنشطتها وفعالياتها لمدة شهر وكذلك تعتذر عن إقامة احتفالية عيد الصحافة البصرية لهذا العام والذي يصادف 18 كانون الثاني في ذكراها الـ130 تقديراً واعتباراً وإكراماً لشهدائنا الأبرار شهيد الكلمة البطل احمد عبد الصمد وشهيد الصورة الشجاع صفاء غالي".

وأضافت أنها "ستكتفي بأحياء هذه المناسبة بإيقاد الشموع ورفع صور الشهداء وقراءة سورة الفاتحة عند الخامسة من مساء اليوم السبت في مبنى نقابة الصحفيين".

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