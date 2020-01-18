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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 كانون الثاني 2020 04:20 م

18مصرفًا عربيًا ضمن قائمة أكبر 100 بنك في العالم‎

البنوك
جاء 18 مصرفًا عربيا ضمن قائمة أكبر 100 بنك في العالم، بالموجودات، واحتل بنك أبو ظبي الأول المرتبة الأولى بين المصارف العربية والمركز الـ 52 في القائمة العالمية.
وأظهر تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية الأمريكي اطلع عليه  موقع“إرم نيوز“، اليوم السبت، أن إجمالي موجودات بنك أبو ظبي الأول بلغ نحو 175 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وجاء بنك دبي الإمارات الوطني في المركز الثاني في المصارف العربية، والمرتبة الـ 56 في القائمة العالمية بإجمالي أصول بلغ حوالي 128 مليار دولار، تلاه بنك الكويت الوطني في المركز الـ 60 وبأصول بلغت نحو 90 مليار دولار بحسب التقرير.
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واحتل بنك دبي الإسلامي المركز 65، تلاه بنك الرياض في المركز67، وبنك قطر التجاري في المرتبة 72، وبنك مسقط في المرتبة 75، والمؤسسة العربية المصرفية في البحرين في المركز 76، وبنك الدوحة في المركز 79، وبنك الخليج الدولي في المركز 81، وبنك دبي التجاري في المركز 85، وبنك الخليج التجاري في البحرين بالمركز 86، وبنك بروة القطري في المركز 88، وبنك ظفار العماني في المركز 90، وبنك قطر الدولي في المركز 93، وبنك عمان الوطني في المركز 95 وبنك الفجيرة الوطني في المركز96، وبنك صحار الدولي العماني في المركز 97.
وأظهر التقرير أن البنك الصناعي والتجاري الصيني احتل المركز الأول كأكبر بنك في العالم، إذ بلغت أصوله نحو 4.1 ترليون دولار، في حين جاءت 3 بنوك صينية أخرى في المراكز الثاني والثالث والرابع، وهي: بنك الإنشاءات الصيني، وبنك الزراعة الصيني، وبنك الصين، بإجمالي موجودات بلغ 3.55 ترليون، و3.49 ترليون، و2.98 ترليون دولار، على التوالي.
وبين التقرير أن إجمالي أصول أكبر 100 بنك في العالم بلغ نحو 51 ترليون دولار، ما يعني أن المصارف الصينية الأربعة تستحوذ على أكثر من ربع إجمالي تلك الأصول.

ع د
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