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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 كانون الثاني 2020 04:12 م

مصدر عسكري يمني: مقتل 23 حوثيا بمعارك شرقي صنعاء

الحوثي

قتل 23 مسلحا حوثيا و3 جنود من الجيش الوطني خلال مواجهات بين الطرفين في مديرية نهم الجبلية شرقي العاصمة صنعاء، وفق ما أعلنه مصدر عسكري يمني اليوم السبت.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن “ ميليشيا الحوثي قامت خلال الأسبوعين الماضيين بحشد أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة نهم، فيما تم رصدهم من قبل الجيش الوطني أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجوم كبير على مواقع الجيش“.
وأضاف المصدر، الذي تواجد في الميدان خلال المواجهات: “ شن الجيش أمس الجمعة هجوما استباقيا مباغتا على عناصر ميليشيا الحوثي في هذه الجبهة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 23 من مسلحي الحوثي“.
ولفت إلى أن “ قوات الجيش نجحت أيضا في تدمير عربتين ومدرعة عسكرية للحوثيين خلال المواجهات“.
وتحدث المصدر عن ”سقوط 3 قتلى من جنود الجيش و4 جرحى في المواجهات ذاتها“.
وتشهد مديرية ”نهم“ التي توصف بأنها البوابة الشرقية لصنعاء، معارك متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الطرفين.

ع د

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