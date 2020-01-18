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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 كانون الثاني 2020 04:04 م

نائبة : " التجارة السوداء " اهم تحد يواجه الصناعة المحلية

غيداء كمبش

دعت النائبة غيداء كمبش  الى تعقب ما سمتها "التجارة السوداء " في البلاد ، ووضع القوانين الصارمة لمواجهتها .

وقالت كمبش في تصريح صحفي :" ان عشرات المعامل والمصانع بدأت تعاود الانتاج في العديد من محافظات البلاد خلال الاسابيع الماضية ، بسبب الدعم الشعبي للمنتوج الوطني ، ما خلق فرص عمل لالاف العاطلين واعطى رسائل ايجابية سيكون لها اثر مهم في احياء الاف المعامل والشركات المتوقفة منذ 17 سنة ".

لكنها اشارت الى  :" ان تهريب البضائع والمواد المستوردة الى الاسواق وغش بعضها بعنوان انها صناعة وطنية ، اهم تحد  يواجه الصناعة الوطنية "، مؤكدة ضرورة تعقب النوافذ التي تدخل منها  هذه " التجارة السوداء ".

واكدت  كمبش ضرورة فرض قوانين اكثر حزما من اجل ايقاف هذه التجارة التي كانت وراء اكبر ضرر لكل القطاعات العراقية ،  سواء الصناعية او الزراعية ".

ف.ا
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