نائبة : " التجارة السوداء " اهم تحد يواجه الصناعة المحلية



دعت النائبة غيداء كمبش الى تعقب ما سمتها "التجارة السوداء " في البلاد ، ووضع القوانين الصارمة لمواجهتها .



وقالت كمبش في تصريح صحفي :" ان عشرات المعامل والمصانع بدأت تعاود الانتاج في العديد من محافظات البلاد خلال الاسابيع الماضية ، بسبب الدعم الشعبي للمنتوج الوطني ، ما خلق فرص عمل لالاف العاطلين واعطى رسائل ايجابية سيكون لها اثر مهم في احياء الاف المعامل والشركات المتوقفة منذ 17 سنة ".



لكنها اشارت الى :" ان تهريب البضائع والمواد المستوردة الى الاسواق وغش بعضها بعنوان انها صناعة وطنية ، اهم تحد يواجه الصناعة الوطنية "، مؤكدة ضرورة تعقب النوافذ التي تدخل منها هذه " التجارة السوداء ".



واكدت كمبش ضرورة فرض قوانين اكثر حزما من اجل ايقاف هذه التجارة التي كانت وراء اكبر ضرر لكل القطاعات العراقية ، سواء الصناعية او الزراعية ".



ف.ا